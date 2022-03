„Sprache gegen die Tyrannei“ – Solidaritätsveranstaltung für die Ukraine

In Solidarität mit den Menschen im Kriegsgebiet der Ukraine findet am Sonntag, 6. März, ab 11 Uhr im Foyer der Spiegelhalle des Theater Konstanz die Veranstaltung „Sprache gegen die Tyrannei“ statt. Sprache kann eine scharfe Waffe sein – ob Literatur, Lyrik, Songtext, Vortrag. Das Ensemble des Konstanzer Theaters erhebt nach eigenen Angaben gemeinsam mit weiteren Gästen die Stimme. Laut, konkret, gegen einen tyrannischen Krieg. Schriftstellerin Svetlana Lavochkina, aufgewachsen im Südosten der Ukraine, schrieb im „Tagesspiegel“: „Wir Schriftsteller aber bleiben nicht stumm wie Fische. Ich hoffe auch auf das Weltgebrüll der Kollegen Literaten – so laut, dass die Tyrannei verstummt.“ Weitere Informationen unter www.theaterkonstanz.de