Serie von Erdbeben am Bodensee reißt Menschen aus dem Schlaf - Nachbeben weiter möglich

Am Bodensee hat in der Nacht auf Dienstag eine Serie von Erdbeben zahlreiche Anwohner aufgeschreckt. Mehrere Male hatte die Erde spürbar gebebt. Das Epizentrum lag nordwestlich von Konstanz.

Die privaten Betreiber von "erdbebennews.de" haben das Beben ausgewertet.

Auch der Schweizer Erdbebendienst registrierte die Beben. Insgesamt viermal wackelte demnach spürbar die Erde - zuerst um 01.06 Uhr (Stärke 2,9), dann um 01.17 (Stärke 3,7) sowie um 02.42 Uhr (Stärke 3,2) und um 04.31 Uhr (Stärke 2,7).

Die Verantwortlichen grenzten das Epizentrum auf die Halbinsel Bodanrück nördlich von Konstanz ein, in etwa vier Kilometern Tiefe hatte sich das Erdbeben ereignet.

Nördlich von Konstanz lag das Epizentrum des Bebens.

Wie die Daten zeigen, war speziell das Beben der Stärke 3,7 in einem Umkreis von etwa 30 - 40 Kilometer zu spüren, unter anderem auch im Raum um Überlingen oder auf der Schweizer Seite des Bodensees. Wie die Auswertung des Landeserdbebendienstes Baden-Württemberg ergab, war keines der 2019 registrierten Beben so stark.

Dass am Bodensee und in Oberschwaben letzte so spürbare Erdbeben wurde im Januar 2018 registriert, als im österreichischen Vorarlberg die Erde bebte (Stärke 4,0). Das letzte so heftige Erdbeben in Deutschland schreckte im August 2014 die Menschen im Erzgebirge auf. Wie Daten der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe ergaben, wurden die Anwohner dort mit einem Erdbeben der Stärke 3,6 überrascht.

Die jüngste Erdbebenserie am Bodensee ereignete sich ebenfalls in der Nacht und riss viele Bürger aus dem Schlaf. Zahlreiche Anwohner riefen besorgt bei der Polizei an.

Polizei erhält zahlreiche Notrufe

Beim Polizeirevier Überlingen gingen etwa 40 Notrufe ein, für den Bereich des Landkreises Konstanz waren es zudem weitere 62, so eine Sprecherin des Polizeipräsidiums auf Nachfrage von Schwäbische.de.

Die Experten der Notrufleitstelle hätten die Bürger über das Beben aufgeklärt, so die Sprecherin weiter. Viele Anrufer seien ob der Stärke geschockt gewesen und dachten zuerst an einen heftigen Unfall. Als Polizeibehörde sei man aber über die Vorkomnisse informiert gewesen und konnte die teils nervösen Anrufer beruhigen.

Über Personen- oder Gebäudeschäden war den Beamten zunächst nichts bekannt. In den sozialen Netzwerken sorgten die Beben für besorgte Posts, einige User kündigten an, aus Sorge vor weiteren Beben die Nacht im Freien verbringen zu wollen. Wiederum andere berichten von leichten Schäden an Häuserfassaden oder von Wänden gefallenen Bildern.

Weitere Nachbeben in Folge der Erdbebenserie können indes nicht ausgeschlossen werden. Eine Vorhersage über weitere Beben und deren Stärke sei aber schwer möglich, Ableitungen aufgrund der bisherigen Ereignisse seien kaum zulässig, erklärte Stefan Stange, der Leiter des Landeserdbebendienstes im Gespräch mit Schwäbische.de.

Die Region um Konstanz ist immer wieder als Erdbebenort in Erscheinung getreten, die ersten Erwähnungen gehen bis ins 11. Jahrhundert zurück. Im 20. Jahrhundert sei ein Erdbeben vergleichbarer Stärke jedoch nicht vorgekommen, so Stange weiter.

Erdbeben in der Region sind keine Seltenheit

In der näheren Umgebung schreckte 1986 ein Beben bei Gaienhofen mit der Stärke 4,0, 1976 bei Romanshorn mit der Stärk 3,7 sowie im Jahr 2000 bei Radolfszell (Stärke 3,3) die Bevölkerung auf.

Grundsätzlich schlagen die Messgeräte rund um den Bodensee und in Baden-Württemberg immer wieder an, allerdings sind die meisten der registrierten Beben so schwach oder so tief, dass Menschen in der Umgebung des Epizentrums diese kaum oder nicht wahrnehmen.

Das stärkste, je in der Region gemessene Erdbeben kostete im Jahr 1356 in Basel bis zu 3000 Menschen das Leben. Ein 1911 mit 6,1 auf der Richterskala registrierte Beben in Albstadt-Ebingen richtete an tausenden Gebäuden Schaden an.

Das jüngste stärkere Beben gab es vor knapp 40 Jahren am 3. September 1978, als der Wert von 5,7 erreicht, rund 25 Menschen verletzt und ein Schaden von 275 Millionen Mark verursacht wurden. Das Beben mit Epizentrum in Tailfingen war in einem Umkreis von 300 Kilometern zu spüren.

