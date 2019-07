Schon wieder bebt am Bodensee die Erde - Stärkste Erschütterung um 7.32 Uhr

Um 02.03 Uhr und um 07.32 Uhr hat am Mittwochmorgen erneut die Erde vor Konstanz gebebt. Das geht aus Informationen des Landeserdbebendienstes Baden-Württemberg hervor.

Demnach hatte das Beben um 02.03 Uhr eine Stärke von 2,2 auf der Richter−Skala. Das um 07.32 Uhr wird gar mit einer Stärke von 3,0 angegeben und soll im Umkreis von rund zehn Kilometer spürbar gewesen sein.

Nach Angaben der Internetseite Erdbebennews.de, die die Erschütterung ausgewertet hat, konnte vor allem Dettingen die Auswirkungen des Bebens spüren.

Viele Menschen riefen am Dienstag die Polizei

Schon in der Nacht auf Dienstag hat am Bodensee die Erde gebebt. Das Epizentrum lag nordwestlich von Konstanz. Auch der Schweizer Erdbebendienst registrierte die Beben von Dienstag. Insgesamt viermal wackelte demnach spürbar die Erde - zuerst um 01.06 Uhr (Stärke 2,9), dann um 01.17 (Stärke 3,7) sowie um 02.42 Uhr (Stärke 3,2) und um 04.31 Uhr (Stärke 2,7). Zahlreiche Menschen riefen besorgt die Polizei an.

Konstanzer Erdbebenserie in der Auflistung des Landeserdbebendiensts Baden-Württemberg. (Foto: Screenshot - www.lgrb-bw.de)

Weitere Nachbeben in Folge der Erdbebenserie könnten nicht ausgeschlossen werden, sagte Stefan Stange, der Leiter des Landeserdbebendienstes im Gespräch mit Schwäbische.de am Dienstag.