„Roadtrip mit Lasergirl und Beyoncé“ für Jugendliche ab zwölf

Das Theater Konstanz lädt am Samstag und Sonntag, 19. und 20 Februar. zum „Chicken-Wochenende“ ein. Auf dem Spielplan stehen „Roadtrip mit Lasergirl und Beyoncé“, Gastspiel „100 ways to imitate a chicken“ und der Film „Chicken Run – Hennen rennen“, den das Zebra-Kino zeigt.

Los geht’s am Chicken-Wochenende am Samstag, 19. Februar, um 16 Uhr mit dem Film „Chicken Run – Hennen rennen“. Der Film ist frei für alle Humorfreudigen ab 6 Jahren. Er läuft im Kooperationspartner des Theaters, dem Zebra-Kino zeigt. Darum geht’s: „Freiheit!“ – Mit diesem Schrei auf den Schnäbeln versuchen die Legehennen, angeführt von Ginger und Mac, der Hühnerfarm zu entkommen. Nach einigen Fehlschlägen macht der Zirkushahn Rocky den Hennen Hoffnung.

Danach zeigt Julia Buchberger ab 20 Uhr in der Werkstatt „100 ways to imitate a chicken“. Die Imitation von Tieren lässt sich als eine der ältesten Formen theatraler Darstellung beschreiben, heißt es in der Mitteilung des Theaters Konstanz. Bei ihrem Solo-Auftritt nimmt sich Julia Buchberger – es ist drin, was draufsteht – dem Huhn und seiner Imitation an. Ihre Auseinandersetzung mit den Mitteln des Theaters führt nicht nur dazu, dass das dargestellte Huhn als solches erkennbar wird, sondern sie zeigt, wie „Wirklichkeit(en) auf der Bühne etabliert wird“, so das Theater in seiner Vorankündigung.

Am Sonntag, 20. Februar, geht es um 16 Uhr in der Spiegelhalle weiter mit „Roadtrip mit Lasergirl und Beyoncé“ für Jugendliche ab 12 Jahren. In der Uraufführung wird eine Geschichte erzählt über junge Lebenswege, die unterschiedlicher nicht sein könnten, über den eigenen Wagemut und echte Freundschaft. Und auch am Sonntag läuft dann ab 20 Uhr in der Werkstatt nochmals „100 ways to imitate a chicken“.

Mehr Informationen sind im Internet unter www.theaterkonstanz.de zu finden. Tickets für den Film gibt es auf der Seite www.zebra-kino.de