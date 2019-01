Ringer ermitteln ihre Bezirksmeister

Am Samstag, 26. Januar, richtet der KSV Wollmatingen die Ringer-Bezirksmeisterschaften der Jugend und Männer im griechisch-römischen Stil aus. Schauplatz ist die Schänzle-Sporthalle in Konstanz. Erwartet werden wiederum circa 230 B-, C-, D- und E-Jugendliche sowie etwa 90 Aktive.

Während die Jugend zwischen 8.30 Uhr und 9.15 Uhr das Gewicht ermittelt und ab 10 Uhr auf die Matten geht, werden die Männer von 16 Uhr bis 16.30 Uhr gewogen und greifen ab 17 Uhr ins Wettkampfgeschehen ein. Für die Jugend und auch für die Aktiven bedeuten diese Titelkämpfe ein letzter Leistungstest für die ab 2. Februar beginnenden Landesmeisterschaften in Königsbronn (Württemberg) und am 16. Februar in Zell im Wiesental (Südbaden).

Spannend bleibt die Frage, wie viele Titelträger aus dem Vorjahr wieder ganz oben auf dem Treppchen stehen und wer sich als Doppelmeister des Jahres 2019 in die Siegerlisten einträgt. Im Vorjahr hat es folgende Bezirksmeister im griechisch-römischen Stil gegeben: 52 kg: Jakob Moosmann (Tennenbronn). - 55 kg: Georgios Scarpello (Gottmadingen). - 60 kg: Khamza Temarbulatov (StTV Singen). - 63 kg: Philipp Ganter (KSV Winzeln). - 67 kg: Khamzat Temarbulatov (StTV Singen). - 72 kg: Andreas Moosmann (AV Sulgen). - 77 kg: Fabian Reiner (KSV Tennenbronn). - 82 kg: Thorsten Götz (KSV Tennenbronn). - 87 kg: Roman Brüstle (AB Aichhalden). - 97 kg: Simon Weißhaar (KSV Taisersdorf). - 130 kg: Marco Martin (KSV Taisersdorf).

Gleichzeitig finden am Samstag die 14. offenen Baden-Württembergischen Meisterschaften für Frauen, weiblichee Jugend und Schülerinnen im nordbadischen Hemsbach statt. Ausrichter ist der KSV Hemsbach. Die Kämpfe beginnen um 10.30 Uhr in der Hans-Michael-Halle in der Hüttenfelder Straße.