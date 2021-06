Radolfzell als Bühne für Land und Region

Ursprünglich war der Baden-Württemberg-Tag für Mai geplant. Jetzt sinken die Inzidenzen nachhaltig und es gibt Grund zu Optimismus, dass die Heimattage in Radolfzell am 3. und 4. Juli stattfinden können. Die ganze Fülle und Leistungsstärke des Landes soll laut Pressemitteilung präsentiert werden.

So präsentieren sich am Seeufer und in der Innenstadt von Radolfzell in über 40 Pagodenzelten Vereine, Initiativen, Freizeitziele der Region, Städte des Landes, Unternehmen sowie Vertreter aus Musik, Kultur und Naturschutz. Außerdem zeigen die offiziellen Heimattage-Sponsoren eine spannende Schau zum Thema „Wirtschaft und Zukunft“. Die Besucher erwartet dabei eine Mischung aus Information und Unterhaltung, Mitmach-Aktionen und sinnlichem Erleben.

Einer der zentralen Veranstaltungsorte ist die SWR-Showbühne beim Konzertsegel direkt am See. Dort präsentiert SWR-Moderatorin Stefanie Anhalt am Samstagabend die „größten Hits aller Zeiten“ bevor Max Mutzke zusammen mit der SWR Big Band die Bühne vibrieren lässt. Die Tickets für das Konzert werden ausschließlich von SWR1 verlost. Am Sonntag erwartet die Besucher ein Gespräch mit dem stellvertretenden Ministerpräsidenten Thomas Strobl und dem Radolfzeller Oberbürgermeister Martin Staab. Weiter geht es mit der SWR1 Band und Comedy-Einlagen des beliebten „Italo-Schwaben“ Heinrich del Core.

Höhepunkt der Radolfzeller Heimattage Baden-Württemberg ist die Schau „Wirtschaft und Zukunft“ im Tagungs- und Kulturzentrum Milchwerk. Exklusiv präsentieren die offiziellen Heimattage-Sponsoren eine Erlebniswelt, die sich mit Fragen befasst wie: Wie werden wir in der Zukunft leben? Wie werden wir uns kleiden? Welche Technik wird uns durch den Alltag begleiten? Interaktive Technologien lassen die Besucher auf dieser Reise in die Zukunft in virtuelle Welten eintauchen, so etwa können sie in einem Zugführer-Simulator einen ICE steuern.

Wer nach Radolfzell reist, möchte natürlich auch den Bodensee erleben: Dazu laden die Bodensee-Schiffsbetriebe ein, die an beiden Tagen mehrmals täglich zu Rundfahrten über den Untersee auslaufen.

Vor dem Hintergrund des Infektionsgeschehens begrenzt die Stadt Radolfzell die Anzahl der Besucher pro Tag, um die Veranstaltung für alle Beteiligten so sicher wie möglich zu gestalten. Daher müssen sich Interessenten vorab online auf www.heimattage-radolfzell.de registrieren. Hier finden sich auch alle wichtigen Informationen zu Programm und Attraktionen des Baden-Württemberg-Tags am 3. und 4. Juli.

Das Organisationsteam der Heimattage passt das Veranstaltungsprogramm kontinuierlich dem Infektionsgeschehen an. So findet der Thementag „Radolfzell in Tracht“ nun am 21. August statt, die MundART-Nacht am 28. August. Vom 10. bis 12. September sind die Landesfesttage mit unterhaltsamem Bühnenprogramm geplant. Junge Musiker aus Baden-Württemberg präsentieren sich beim Seefestival vom 24. bis 26. September, das Straßenmusikfestival ist auf den 9. Oktober terminiert. Viele weitere Veranstaltungen, auch der Ortsteile, finden sich im Kalender auf der Internetseite: www.heimattage-radolfzell.de.