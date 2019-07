Radfahrer entblößt sich vor Frau

Gegenüber einer 22-jährigen Frau ist ein unbekannter Radfahrer am Sonntagabend gegen 23 Uhr als Exhibitionist auf dem Fußweg zwischen der Reichenau- und Uhlandstraße in Singen aufgetreten, so die Polizei. Der Unbekannte war der Fußgängerin auf seinem schwarzen Mountainbike entgegengekommen und hatte sich dabei entblößt. Der Polizei liegt von dem Täter folgende Beschreibung vor: 20 bis 25 Jahre alt, 170 bis 175 Zentimeter groß, dunkler Teint, trug eine schwarze Jogginghose mit weißem Seitenstreifen, einen schwarzen Pullover mit Reißverschluss sowie ein schwarzes Basecap. Personen, denen der Mann dort aufgefallen ist oder die Hinweise zu seiner Identität geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Telefon 07731/888-0, zu melden.