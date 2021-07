Polizeieinsatz auf der Reichenau: Verdächtiges Paket läuft aus

Ein verdächtiges Paket in einem Zustellauto hat am Dienstag in der Gemeinde Reichenau für Aufregung und einen Polizeieinsatz gesorgt.

Wie die Polizei berichtet, rief eine Paketzustellerin gegen 12.30 Uhr die Rettungsleitstelle an und klagte über Übelkeit und Kreislaufprobleme.

In ihrem Zustellauto befände sich ein Paket mit ausgelaufener Flüssigkeit, die starken Geruch verströme. Daraufhin rückten Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst zum Standort des Fahrzeugs in der Straße „Am Pfaffenmoos“ aus. Die Feuerwehr brachte das Paket aus dem Zustellfahrzeug.

Absender bringt Licht ins Dunkel

Kurz darauf erreichten die Polizisten den Absender des Pakets, der mitteilte, dass sich in dem Paket eine defekte benzinbetriebene Wasserpumpe befände, aus der vermutlich Flüssigkeit ausgetreten sei. Dies bestätigte sich, nachdem das Paket geöffent wurde.

Zustellerin wird ins Krankenhaus gebracht

Durch das Einatmen der Benzindämpfe erlitt die Zustellfahrerin Schwindel, Hustenreiz und Brechreiz.

Sie wurde durch den Rettungsdienst vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen.