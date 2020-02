Polizei sucht Zeugen für Falschfahrer auf Autobahn

Von mehreren Verkehrsteilnehmern ist am Montag gegen 20.30 Uhr ein Falschfahrer auf der A 98 zwischen Stockach-Ost und Stockach-West gemeldet worden, der mit einem Sattelzug entgegengesetzt der Fahrtrichtung in Richtung Autobahnkreuz Hegau unterwegs war. Sofort sperrten Beamten die Autobahn ab dem Kreuz Hegau in Fahrtrichtung Stockach, so die Polizei. Als der Sattelzug nach etwa 15 Minuten von der Polizei auf dem Parkplatz Nellenburg entdeckt wurde, wurde die Sperrung wieder aufgehoben. Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die den Sattelzugfahrer beobachtet haben, oder Personen, die von diesem gefährdet oder genötigt wurden. Hinweise werden an das Verkehrskommissariat Mühlhausen-Ehingen, Telefon 07733/9960-0, erbeten.