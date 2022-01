Polizei stoppt Falschfahrer auf der Autobahn Richtung Singen

Ein 52-Jähriger ist am Sonntagnacht gegen 2.30 Uhr als Falschfahrer auf der A98 unterwegs gewesen. Der Mann war von Stockach kommend in Richtung Autobahnkreuz Hegau auf der falschen Fahrbahn gesichtet worden. Eine Polizeistreife sichtete den Falschfahrer im Bereich des Autobahnkreuz Hegau. Zu diesem Zeitpunkt befand er sich bereits auf der A81 und fuhr in Richtung Singen. Die Beamten stoppten den Mann mittels Blaulicht und Martinshorn und dirigierten ihn auf den Standstreifen. Der Fahrer gab an, dass er von Überlingen auf die A98 aufgefahren sei und irgendwann die aufblendenden Fahrzeuge bemerkt habe. Der Polizei beschlagnahmte den Führerschein des Mannes. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei ist es bei der Falschfahrt zu einer konkreten Gefährdung eines entgegenkommenden Fahrzeugs gekommen. Weitere Geschädigte sowie Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Autobahnpolizeirevier Mühlhausen-Ehingen unter der Telefonnummer 07733 / 9 96 00 in Verbindung zu setzen.