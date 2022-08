Patricia Kelly singt auf der Insel Mainau

Als drittältestes Kind der weltbekannten Kelly Family ist Patricia Kelly mit TV-Auftritten, Millionen von Fans weltweit und zahlreichen Nummer-eins-Hits im gleißenden Rampenlicht aufgewachsen. Nach dem Bühnen-Comeback der Familienmitglieder kehrt sie nun zu ihren eigenen musikalischen Ursprüngen zurück. 2022 und 2023 geht die Künstlerin mit ihrem gleichnamigen Album auf deutschlandweite „Unbreakable“-Tour und steht am Freitag, 26. August, ab 19 Uhr live auf der Open Air-Bühne der Insel Mainau – wettersicher und im grünen Ambiente des Schlossgartens, wie der Veranstalter schreibt. Die vergangenen beiden Jahre waren für die Vollblutmusikerin, wie für ihre ganze Zunft, nicht leicht: „Ich stehe auf der Bühne seit ich fünf Jahre alt bin und es war das erste Mal in 45 Jahren, dass ich nicht live spielen und meine Musik mit einem Publikum teilen konnte. Das war unglaublich schwer. Aber dann habe ich festgestellt, dass es auch eine wichtige Erfahrung war. Ich habe mich mit allen Aspekten meines Lebens auseinandergesetzt und trotz aller Sorgen und trotz des Verlustes wichtiger Menschen in meinem Umfeld eine Antwort auf meine Fragen gefunden: pure Dankbarkeit“, sagt Patricia Kelly. Tickets gibt es online unter c2concerts.de/tickets oder telefonisch unter der Nummer 0711/84 96 16 72 sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.