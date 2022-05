Open See Festival mit Genre-Mix umsonst und draußen

Der Kulturladen Konstanz (Kula) hat nun das Programm für das Open See Festival an Pfingsten vom 3. bis 5. Juni im Konstanzer Stadtgarten in trockenen Tüchern. Spannend geht es demnach schon seit Beginn des Jahres zu. Im Januar wurden Bands für den Contest gesucht, der traditionell im Vorfeld zum Open See Festival ausgetragen wird. Über 30 Bands haben sich beworben. Dem Kula Konstanz liegt nach eigenem Bekunden sehr daran, nicht nur auf bekannte Größen der Musikindustrie zu bauen, sondern auch den Newcomern und unbekannteren Bands eine Möglichkeit zu geben, aufzutreten. JXP aus Konstanz, Moltke und Mörike aus Ulm, Delta Fuchs aus Konstanz und Mark Moon aus Stuttgart haben es nun auf die Festival-Bühne geschafft haben.

Auch das Booking der weiteren Acts ist abgeschlossen. Der Kula hat eine regelrechte Genre-Mischung an Künstlern engagiert. Das schwedische Duo Friska Viljor, deren Konzerte – trotz der meist melancholischen Texte – einem Gute-Laune-Serum gleichen, wird mit dabei sein. Ebenso die Bazurto All Stars aus Kolumbien; sie sind bekannt als „pure Partymaschine“ und gelten als eine der angesagtesten Cumbia-Bands in Kolumbien. Impala Ray, die mit dem Satz „Dieser Moment, wenn es dir zum ersten Mal wirklich egal ist, wie du beim Tanzen aussiehst, heißt Freiheit“ alles zum Ausdruck bringt, was ihnen wichtig ist. Auch mit den Schweizer Freunden vom Kultling gibt es in diesem Jahr wieder eine Kooperation. Im „Das Festival ist umsonst und draußen und es wird keine Einschränkungen, Zäune und sonstige Vorgaben geben. Respekt, Umsicht und Solidarität mit den Mitmenschen wird als selbstverstänglich vorausgesetzt“, so der Kula. Weitere Infos zu den Gigs und dem genauen Programm unter www.kutlurladen.de.

Und in diesem Jahr gibt es noch eine Besonderheit - das Festival geht auf Tour. Somit folgt dem Termin im Stadtgarten Konstanz am Freitag und Samstag, 10. und 11. Juni, das Open See Festival on Tour am Konzertsegel in Radolfzell .