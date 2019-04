„Ohne Filialen verlieren wir unser Gesicht“

Der Aufschwung und das Wachstum haben sich im Geschäftsjahr 2018 der Sparkasse Engen-Gottmadingen reduziert. Als einiger Wachstumstreiber fungierten vor allem Investitionen der regionalen Wirtschaft. Trotz der anhaltenden Niedrigzins-Phase sei dem Finanzinstitut 2018 ein erfolgreiches Jahr gelungen, erklärte Vorstandsvorsitzender Jürgen Stille bei der Vorstellung der Jahresbilanz.

„Es gibt einen Run auf Investment-Fonds“, beschreibt Werner Schwacha, Vorstandsmitglied der Sparkasse Engen-Gottmadingen die Reaktion der Kunden auf die weiter anhaltende Niedrigzins-Periode. „Die Kunden setzen auf Sicherheit, die wollen nicht zocken und spekulieren“, so Schwacha. Das Geld der Kunden landete wegen der quasi nicht existenten Zinsrenditen deshalb auf dem Girokonto oder in risikoarmen Fonds.

Auch in den Bilanzen der Bank hinterlässt die Null-Zinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) ihre Spuren. Das heißt: Das Bausparen erfreut sich großer Beliebtheit. Das Bausparvolumen beträgt 36,5 Millionen Euro, was eine Steigerung zum Vorjahr von 12,5 Prozent ist. „Die Zinsen sind nach wie vor niedrig. Und wir gehen davon aus, dass das auch so bleibt“, sagte Jürgen Stille.

Jeder zweite Kunde erledigt seine Bankgeschäfte mittlerweile online

Trotz Zeiten harter Preispolitik will die Sparkasse Engen-Gottmadingen an ihren zehn Geschäftsstellen – darunter auch in Emmingen-Liptingen und Immendingen – festhalten. Angepasst habe man im vergangenen Jahr allerdings die Öffnungszeiten. Immerhin nutze mittlerweile jeder zweite Kunden die Online-Banking-Optionen der Bank. „Wir haben 2018 gesagt, dass wir keine der zehn Filialen schließen. Die bleiben! Wir würden uns ohne die Kundennähe nicht von den Anbietern im Internet unterscheiden. Wenn wir unsere Filialen aufgeben, verliert die Sparkasse ihr Gesicht“, erklärt Stille. Man werde auch in Jahren noch als direkter Ansprechpartner beispielsweise in Emmingen-Liptingen vor Ort sein.

Gut aufgestellt sieht sich die Sparkasse im Bereich digitaler Banking-Produkte – vor allem bei bargeldlosen Bezahldiensten, wo die Konkurrenz durch Google und Apple den Markt unter Druck setzt. Dabei setzt die Sparkassen-App auf Fotoüberweisungen, die App Kwitt auf eine Bezahlung von Handy zu Handy und das Online-Bezahlsystem Paydirect auf ein sicheres Bezahlverfahren.

Zum Schluss informierte Jürgen Stille zum anstehenden Wechsel an der Geschäftsspitze der Sparkasse Engen-Gottmadingen Ende Juni 2020. Dann verabschieden sich er und sein Vorstandskollege Schwacha in den Ruhestand. Beworben hätten sich rund 50 Kandidaten aus ganz Deutschland, zehn Prozent davon seien Kandidatinnen. „Dass es nur so wenig Frauen sind, ist schade. Schließlich ist die Zeit reif für Frauen im Vorstand“, sagte Stille.