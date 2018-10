Obsthof am Bodensee verschenkt 30 000 Kilo Äpfel

Eine komplette Plantage oder umgerechnet 30 000 Kilogramm Tafeläpfel können am Samstag, 20. Oktober, und Sonntag, 21. Oktober, von 9 bis 17 Uhr auf der Plantage des Obsthofs Wassmer in Stockach kostenlos gepflückt werden. „Jeder kann mitmachen und sollte am besten Kisten und Wäschekörbe selbst mitbringen“, sagt Lisa Wassmer im Gespräch mit unserer Zeitung.

Hintergrund ist, dass die Preise für Äpfel derzeit so gering sind. „Für 100 Kilogramm Äpfel bekommen wir gerade einmal acht Euro“, erzählt Wassmer und ergänzt: „Uns Obstbauern geht es bald wie den Milchbauern.“ Zunächst wurde daran gedacht, die Äpfel zu schreddern. Man habe sich aber dagegen entschieden. Mit der Aktion will der Obsthof die Verbraucher aufwecken. Die Supermärkte seien voll mit ausländischen Äpfeln, meint Wassmer, und die Bauern vor der Haustüre „würden sterben. Das ist ein Trauerspiel“. Die Plantage befindet sich am Ortsrand von Stockach an der Kreuzung Zozneggerstraße/Heideweg.

