Nach tödlicher Geisterfahrt auf A81: Polizei sucht Zeugen

Falsches Auffahren hat ein Menschenleben gekostet: Weil ein 61-Jähriger am Montagnachmittag verkehrt auf die A81 an der Autobahnanschlussstelle in Engen auffuhr, stieß er mit zwei anderen Autos zusammen.

Der Falschfahrer erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen, der Lenker des ersten Wagens zog sich einen Oberschenkelbruch zu und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. „Lebensgefahr bestand für den Mann nicht“, betonte ein Polizeisprecher auf Anfrage von Schwäbische.de.

Das Krankenhaus bereits verlassen konnten die Beifahrerin des Mannes und die Insassen des zweiten Unfallwagens. Alle hatten sich leichte Verletzungen zugezogen.

Polizei sucht Zeugen aus Engen

Weiterhin unklar ist, wie es zu dem Unfall kam. Da der Tote aus Engen stammte, sei er ortskundig gewesen, sagte der Polizeisprecher weiter.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 07733/99600 zu melden. Besonders sucht die Polizei nach Hinweisen dazu, wie der 61-Jährige falsch auf die A81 auffahren konnte.