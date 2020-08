Nach fünf Metern leblos im Wasser: 75-Jähriger stirbt bei Badeunfall

Alles ist endlich. Auch die Kapazitäten einer Erddeponie. Das musste die Stadt Ellwangen im vergangenen Jahr schmerzlich erfahren. Ihre Erddeponie Greut ist seit Monaten geschlossen. Die Deponie, die nahe Haisterhofen zwischen Autobahn und Truppenübungsplatz liegt, ist platztechnisch komplett ausgereizt. Nix geht mehr. Bei der Stadt arbeitet man unter Hochdruck an einer Lösung.

Wer in Ellwangen baut und seinen Erdaushub loswerden möchte, muss momentan längere Wege in Kauf nehmen und sein Glück in den umliegenden Gemeinden versuchen.