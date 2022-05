Musik aus mehreren Jahrhunderten

Das Trio Canti Avium musiziert am Sonntag, 15. Mai, um 17 Uhr in der evangelischen Auferstehungskirche in Engen in den unterschiedlichsten Kombinationen der verschiedenen Blockflöten und Traversflöten zusammen mit der Orgel. Ob Kuckuck, Nachtigall oder alle miteinander, wer auch immer Pate gestanden hat: Die Komponisten haben sich von ihnen zu echten Kabinettstückchen inspirieren lassen, heißt es in einer Pressemitteilung der Veranstalter. Die Besucher hören wahrhaft „Musikalisch-Gefiedertes“ von A. Vivaldi, Jean-Philippe Rameau, Marco Uccellini, Agnes Dorwarth und Joseph Haydn.

Es musizieren Sonja Kanno-Landoll (Querflöte), Ulrike Wettach-Weidemaier (Blockflöten) und Jörn Bartels (Orgel). Der Eintritt ist frei, um eine angemessene Spende wird gebeten.