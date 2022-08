Mit Messer und Nothammer: Brutale Gruppe raubt in Konstanz mehrere Menschen aus

Gleich mehrere Raubdelikte hat eine fünfköpfige Gruppe in der Nacht auf Freitag in Konstanz begangen – und ist dabei offenbar äußerst brutal vorgegangen. Wie das Polizeipräsidium und die Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Pressemitteilung schreiben, befinden sich inzwischen drei der mutmaßlichen Täter in Haft.

Der Haftrichter habe Haftbefehle erlassen, heißt es und weiter: „Haftgründe waren jeweils Flucht- und Wiederholungsgefahr.“

Laut Mitteilung lief die Nacht auf Freitag nach bisherigem Ermittlungsstand wie folgt ab: Zunächst war wohl ein 19-jähriger Mann im Herosepark betroffen. Er sei von einer fünfköpfigen Gruppe angesprochen und nach Zigarette gefragt worden.

Mit Messer bedroht

„Nachdem er verneinte, hielten ihm die Täter ein Messer vor, durchsuchten den Rucksack des Mannes und stahlen daraus Bargeld, Alkoholika und Debit-Karten“, heißt es in der Mitteilung. Anschließend seien die Täter geflohen.

Im Bereich einer Tankstelle an der Reichenaustraße wurde danach ein 39-Jähriger ausgeraubt. Er wurde laut Mitteilung ebenfalls von einer fünfköpfigen Gruppe bedrängt und aufgefordert, seine Handtasche herauszugeben.

Es kam zu einer Auseinandersetzung, bei der einer der Täter ein Messer in der Hand hielt. Währenddessen sei „unter anderem mit einem Nothammer auf den Mann eingeschlagen und getreten“ worden, schreiben die Beamten. Anschließend flüchteten die Täter mit der Tasche des Mannes.

Flucht auf Fahrrädern

Gegen 5 Uhr kam es laut Polizei dann zu einem weiteren Raubdelikt am Rheinufer – und wieder war eine fünfköpfige Gruppe involviert.. Die Gruppe sprach einen 22 Jahre jungen Mann ebenfalls zunächst an, provozierte ihn und zerrte ihn dann zu Boden.

Dann schlugen und traten sie auf den Mann ein. „In der Folge erbeuteten die Täter den Geldbeutel des 22-Jährigen und flüchteten anschließend, teilweise mit Fahrrädern, teils zu Fuß“, heißt es in der Mitteilung.

Noch am frühen Morgen konnte die Polizei einen 20 Jahre alten Tatverdächtigen festnehmen. Doch auch danach kam es zu weiteren Raubdelikten. Gegen 9.25 Uhr hielten laut Mitteilung drei junge Männer eine 73 Jahre alte Frau fest und entrissen ihr die Handtasche. Dadurch sei die Frau gestürzt und habe sich dabei verletzt, schreiben die Beamten.

Zeuge will eingreifen

Ein letztes Mal schlugen sie mutmaßlich gegen 11.30 Uhr im Bereich des Susosteigs zu. Dort klauten sie einer 70-jährigen Frau die neben ihr stehende Handtasche. „Ein Zeuge, der auf den Diebstahl aufmerksam wurde, versuchte einzugreifen, wurde jedoch durch die flüchtenden Täter weggestoßen, woraufhin er fiel und sich verletzte“, heißt es in der Mitteilung.

Das Polizeipräsidium Konstanz und die Bundespolizei fahndeten unterstützt durch die Grenzwacht „mit allen verfügbaren Kräften“ nach den Tatverdächtigen. Drei weitere von ihnen nahmen die Beamten gegen 13 Uhr auf der Reichenaustraße vorläufig fest. Einer der bislang insgesamt vier Festgenommenen wurde wieder freigelassen, „nachdem sich der Tatverdacht gegen sie nicht erhärtete“, heißt es in der Mitteilung.

Die weiteren Ermittlungen, auch zur Identifizierung weiterer Tatbeteiligter, dauern an. Das Kriminalkommissariat Konstanz hat laut Polizei und Staatsanwaltschaft für die weitere Aufklärung die Ermittlungsgruppe „Tasche“ eingerichtet.