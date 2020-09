Menschenkette rund um den Bodensee - „Querdenken“-Initiator will 250.000 Menschen zusammenbringen

Kundgebungen in Österreich, der Schweiz und Liechtenstein geplant



Als Teil der Friedenskette planen die "Querdenken"-Initiatoren auch Kundgebungen in Vaduz, Bregenz und Kreuzlingen. Bei den Behörden in Bregenz und Kreuzlingen sind allerdings noch keine Anmeldungen eingegangen. In Bregenz sind diese allerdings erst 24 Stunden vor Beginn erforderlich. In Kreuzlingen empfiehlt die Stadt eine Anmeldung zehn bis 14 Tage vor dem Termin.

Alternative kleinere Kette

Sollten die angestrebte Teilnehmerzah von 250.000 deutlich verfehlt werden, möchte Gerry Mayr als Minimalziel zumindest auf der rund 50 Kilometer langen Strecke zwischen Vaduz und Bregenz 40.000 bis 60.000 Menschen versammeln.