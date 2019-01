Mario Rajcevic ist Ringer-Doppelmeister

Andere Stilart, nahezu gleiche Kräfteverhältnisse: Auch im griechisch-römischen Stil hat der VfK Radolfzell bei den Jugend-Bezirksmeisterschaften im Ringen, die der KSV Wollmatingen in der Schänzle-Halle in Konstanz ausrichtete, den Ton angegeben. Wie im freien Stil dominierten die Bodenseeringer bei der B-, C-, D- und E-Jugend auch im klassischen Stil. Der VfK-Nachwuchs gewann mit 98 Punkten die Gesamtwertung vor der KG Baienfurt (51), dem SV Dürbheim (41), dem KSV Taisersdorf (40), dem AB Aichhalden und dem KSV Gottmadingen (je 37).

Genauso überraschend wie der dritte Platz von Dürbheim ist der zehnte Rang des lange Jahre führenden KSV Tennenbronn. Allerdings schickte Tennenbronn zu den griechisch-römischen Titelkämpfen nur acht Jugendringer. Mit 13 Athleten war der KSV im Freistil vertreten, und es sprang Rang vier heraus. Das gleiche Rechenbeispiel lässt sich beim SV Dürbheim und bei Radolfzell anwenden. Mit 21 Jugendlichen stellten sie das Gros aller 24 teilnehmenden Vereine. Mit 208 Startern wurde das Ergebnis im Freistil (239) klar verfehlt. Im Vergleich zum Vorjahr (204) sind die Teilnehmerzahlen jedoch leicht gestiegen.

Mit neun Meistertiteln und 15 Medaillen gab es viel Edelmetall für die Radolfzeller. Fünf beziehungsweise vier Titel sicherten sich die Jugendringer der KG Baienfurt und des SV Triberg. Der Gesamt-Dritte SV Dürbheim blieb ohne Titelgewinn, hatte sein großes Plus aber in der mannschaftlichen Geschlossenheit mit vielen guten Platzierungen. Erste Plätze erkämpften sich die ungeschlagenen Gentrit Mustafa (AB Wurmlingen, B-Jugend) und Aaron Wucherer (AB Wurmlingen, D-Jugend) sowie Mario Rajcevic (ASV Tuttlingen, E-Jugend), der sich schon im freien Stil durchgesetzt hatte und damit Doppelmeister wurde.

KG Wurmlingen/Tuttlingen mit zwölf Ringern dabei

Mit zwölf Ringern war die KG Wurmlingen/Tuttlingen bei der Bezirksmeisterschaft vertreten. Neben den drei Meistertiteln sprangen noch sieben Plätze auf dem Treppchen heraus. Maxim Fink verlor in der E-Jugend bis 26 Kilogramm nur gegen den Sieger Jona Rothweiler (KG Baienfurt) und stand daher auf Platz zwei. Pia Wucherer beendete in der Altersklasse bis 21 Kilogramm einige Kämpfe mit einem Schultersieg. Sie verpasste das Podest aber als Vierte. Moritz Renner kämpfte in der D-Jugend beherzt und sicherte sich den dritten Platz. Nico Rajcevic verlor zwei Kämpfe und schied frühzeitig aus. In der C-Jugend erkämpften sich Thimo Seeburger und Muhammed Durmus ein fünften Platz. Raphael Bleicher verpasste in der B-Jugend bis 85 Kilogramm die Spitze des Treppchens und wurde Zweiter. Leon Henle zeigte sein Können und kämpfte sich bis auf den dritten Platz. Luca Ilardo war vom Pech verfolgt und verlor unglücklich den Kampf im kleinen Finale.

Die Ergebnisse:

B-Jugend, 35 kg (5 Teilnehmer): 1. Lukas Benzing (SV Triberg); 38 kg (5): 1. William Lehn (KG Baienfurt), 3. Leon Henle (AB Wurmlingen); 41 kg (6): 1. Danny Mayr (KG Baienfurt); 44 kg (8): 1. Gentrit Mustafa (AB Wurmlingen), 2. Marian Steinhart (SV Dürbheim); 48 kg (7): 1. Jonas Benzing (SV Triberg); 52 kg (10): 1. Nokha Temarbulatov (StTV Singen), 4. Luca Ilardo (ASV Tuttlingen); 57 kg (6): 1. Tom Stoll (KSV Gottmadingen), 4. Darko Borkovic (SV Dürbheim); 62 kg (6): 1. Rafael Kinsfater (VFK Radolfzell), 2. Luca Kupferschmid (SV Dürbheim); 68 kg (1): 1. Tim Broghammer (AB Aichhalden); 75 kg (1): 1. Alexander Kopp (KSV Winzeln); 85 kg (3): 1. Max Öhler (SV Triberg), 2. Raphael Bleicher (AB Wurmlingen); C-Jugend, 27 kg (2): 1. Ian King (AB Aichhalden); 30 kg (6): 1. Iannis Lupu (VFK Radolfzell), 2. Lars Mattes (SV Dürbheim), 3. Max Bacher (ASV Nendingen); 32 kg (7): 1. Jan Aleinikov (VFK Radolfzell); 35 kg (7): 1. Roman Marte (AV Hardt), 2. Maximilian Gimbel (SV Dürbheim), 3. Mateo Borkovic (SV Dürbheim); 38 kg (5): 1. Merdijan Kadrijaj (KG Baienfurt), 3. Yusuf Yelken (SV Dürbheim), 5. Thimo Seeburger (AB Wurmlingen); 42 kg (7): 1. Kevin Wetzel (VFK Radolfzell); 45 kg (6): 1. Nick Wernz (KSV Winzeln), 5. Muhammed Durmus (ASV Tuttlingen); 50 kg (6): 1. Enes Vehapi (KSV Tennenbronn); 53 kg (3): 1. David Samuel-Clement (KSV Tennenbronn), 3. Yonas Zebari (KSV Trossingen); 56 kg (3): 1. David Graf (KSV Taisersdorf), 3. Justin Skalosub (KSV Trossingen); 65 kg (4): 1. Sam Listar (SV Triberg), 2. Maik-Ulas Tuna (SV Dürbheim); D-Jugend, 23 kg (3): 1. Lewis Keysan (AV Hardt), 3. Dominik Seidl (ASV Nendingen); 24 kg (5): 1. Leon-Christian Braun (VFK Radolfzell); 26 kg (12): 1. Janka Sillei (SG Schramberg), 3. Nick Schäfer (SV Dürbheim), 4. Yunus Yelken (SV Dürbheim), 5. Isabella Castiglione (ASV Nendingen); 28 kg (8): 1. Daniel Loge (AV Sulgen); 30 kg (6): 1. Farin Wöhrle (SG Schramberg); 31 kg (5): 1. Aaron Wucherer (AB Wurmlingen), 3. Lucas Schaz (ASV Nendingen); 33 kg (7): 1. Oskar Härdtner (KG Baienfurt); 34 kg (5): 1. Arthur Dick (VFK Radolfzell), 3. Moritz Renner (AB Wurmlingen); 37 kg (3): 1. Wisdom Samuel-Clement (KSV Tennenbronn); 40 kg (2): 1. Dennis Pinsack (VFK Radolfzell); E-Jugend, 20 kg (6): 1. Angelos Moissidis (AC Villingen), 3. Anne Gavrila (ASV Nendingen); 21 kg (6): 1. Alexander Wiebe (VFK Radolfzell), 4. Pia Wucherer (AB Wurmlingen), 5. Liam Kumkar (KSV Trossingen); 23 kg (6): 1. Mario Rajcevic (ASV Tuttlingen), 2. Elias Renner (KSV Trossingen); 24 kg (4): 1. Artur Fink (StTV Singen); 25 kg (4): 1. Ali Alija (KSV Gottmadingen), 4. Noah Bacher (ASV Nendingen); 26 kg (4): 1. Jona Rothweiler (KG Baienfurt), 2. Maxim Fink (ASV Tuttlingen), 4. Marian Lippert (KSV Trossingen); 28 kg (5): 1. Rahim Khuranov (VFK Radolfzell); 33 kg (3): 1. Luka Pfaff (KSV Vöhrenbach), 2. Alexander Merkel (KSV Trossingen).