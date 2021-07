Mann bedrängt 13-jähriges Mädchen - Polizei sucht Zeugen

Zeugen sucht die Polizei zu einem Übergriff auf ein 13-Jährige. Der Übergriff soll sich nach Angaben der Polizei am Mittwochmorgen gegen 07.10 Uhr, in der Brandenburger Straße in Konstanz-Wollmatingen ereignet haben.

Nach Aussage einer 13-jährigen Schülerin näherte sich ihr ein unbekannter Mann von hinten, als sie vor einer Eingangstür eines Hauses in der Brandenburger Straße stand. Der Unbekannte legte dem Kind demnach eine Hand auf die Schulter und drehte es zu sich um. Im Anschluss versuchte das Mädchen auf Abstand zu gehen, indem sie den Mann wegdrückte.

Nachdem dieser die 13-Jährige erneut an sich gezogen hatte, lies er plötzlich unvermittelt von der Kleinen ab. Dem Kind gelang die Flucht auf einem Fahrrad, während sich der Unbekannte zu Fuß in Richtung Allensteiner Straße entfernte.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

ca. 20 Jahre alt

180 cm groß

schlank

Trug Jeans und ein dunkles T-Shirt

Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonstige Hinweise zu dem Unbekannten geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Konstanz in Verbindung zu setzen (07531 99 50).