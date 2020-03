Mühlheim gewinnt Testpiel gegen den FC Bodman 5:1

Nach dem Spielausfall in der Fußball-Landesliga in Tuttlingen gelang es den Verantwortlichen des VfL Mühlheim, kurzfristig ein Freundschaftsspiel beim Kreisliga-A-Team des FC Bodman-Ludwigshafen auszutragen. Das Spiel auf dem Kunstrasenplatz im Stockacher Osterholz-Stadion endete am Samstagabend mit einem deutlichen 5:1 (4:0)-Sieg des VfL.

Die Mühlheimer präsentierten sich vor allem in der ersten Hälfte gegen den Tabellendritten der Kreisliga A 1 im Bezirk Bodensee spielfreudig und ließen dem Gegner kaum eine Chance zum Spielaufbau. Am Ende hatte der FC Bodman-Ludwigshafen Glück, dass der VfL nicht noch höher in Führung lag. Im zweiten Abschnitt blieb der VfL spielbestimmend. Jedoch stellte sich der FC besser auf das schnelle Spiel des VfL ein und hatte selbst Gelegenheiten, das Ergebnis zu korrigieren. Allerdings, mehr als der Ehrentreffer gelang dem FC Bodman-Ludwigshafen mit einem Strafstoß zum zwischenzeitlich 4:1 in der fairen Partie nicht. VfL-Spielertrainer Maik Schutzbach hatte fünf Akteure zum Auswechseln nach Stockach mitgenommen.

Torfolge: 0:1 (9. Minute) Kai Stelter, 0:2 (16.) Jonas Kirchner, 0:3 (35.) Simon Bauer, 0:4 (40., Foulelfmeter) Jonas Kirchner, 1:4 (59., Foulelfmeter) Jonas Ehmann, 1:5 (88.) Kai Stelter. - Schiedsrichter: Anton Spohn (Illmensee).