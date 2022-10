„Lunas Zauberflöte“ bei den Kulturtagen der Sparkasse

Das Musikmärchen „Lunas Zauberflöte“ des slowenischen Komponisten Blaz Pucihar ist am Samstag, 15. Oktober, um 19 Uhr in den Räumen der Sparkasse Hegau-Bodensee, Erzbergerstr.2a, zu erleben. Erzählt und gespielt wird die Geschichte der kleinen Luna, die ganz allein, nur mit ihrer kleinen Flöte, in die weite Welt zieht, teilen die Veranstalter mit. Auf ihrer Reise findet Luna viele Freunde, denn mit ihrer zauberhaften Musik macht sie jeden um sich herum glücklich. Doch dann erfährt ein schrecklicher Drache von ihrer Flöte…

Der slowenische Komponist Blaz Pucihar hat das Musikmärchen „Luna’s Magic Flute“ ursprünglich für Flöte und Klavier konzipiert. Inzwischen existieren eine Ensemblefassung und Übersetzungen des Textes in viele Sprachen, nun auch ins Deutsche. Mitwirkende: Lucrezia Wenzler als Sprecherin, Ensemble „Flötissimo“ der Musikschule Westlicher Hegau (Leitung : Reinhilde Klinghoff-Kühn), Ensemble „Gitarrissimo“ von der Jugendmusikschule Singen (Leitung: Werner Klinghoff), Blockflötenensemble „Mobile“ der Jugendmusikschule Singen (Leitung: Andrea Binder) und Gästen (Gesamtleitung: Reinhilde Klinghoff-Kühn)

Karten zu vier Euro sind am Schalter der Sparkasse Hegau-Bodensee in Singen erhältlich, eine Vorreservierung ist bis zum 13. Oktober unter der Telefonnummer 07425 / 52 86 möglich.