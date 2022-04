Lesung und Diskussion im Theater Konstanz

Am Dienstag, 26. April, laden die Heinrich-Böll-Stiftung und das Theater Konstanz ein zur Lesung „Fehlender Mindestabstand - Die Coronakrise und die Netzwerke der Demokratiefeinde“. Das Buch „Fehlender Mindestabstand“ analysiere das Phänomen einer erschreckend breiten Allianz: von neuen und alten Feinden einer aufgeklärten Gesellschaft und des demokratischen Rechtsstaats, heißt es in einer Mitteilung. In der Spiegelhalle lesen und diskutieren ab 19 Uhr Co-Herausgeber Matthias Meisner, der für seine Berichterstattung über Pegida und die Anti-Asyl-Bewegung in Sachsen 2016 den Zweiten Preis des Wächterpreises der deutschen Tagespresse erhielt, sowie Dr. Dietrich Krauß, Redakteur und Autor der ZDF-Satiresendung „Die Anstalt“, der für seine journalistische Arbeit mit dem Grimme-Preis und dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet wurde. Der Eintritt ist frei, die Moderation hat Ulrike Schnellbach. Anmeldung unter: anmeldungtheater@konstanz.de