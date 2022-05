Die „klügste Nacht des Jahres“ soll sie sein, melden die Veranstalter. Am Samstag, 14. Mai, steigt in Konstanz und Kreuzlingen die „Lange Nacht der Wissenschaft“. Auf die Besucher warten von 17 bis 23 Uhr 180 Programmpunkte. Eröffnet wird die Nacht um 16 Uhr mit einem Wissenschaftstalk im Bodenseeforum. Für den weiteren Abend versprechen die Organisatoren verblüffende Experimente, erhellende Vorträge, spannende Führungen und erkenntnisreiche Mitmachaktionen. In vielfältigen Formaten können Interessierte am Einblicke in die Forschung in den Städten Konstanz und Kreuzlingen gewinnen. Die Veranstaltung steht in diesem Jahr unter dem Motto „Nachgefragt!“.

Die Teilnahme an allen der rund 180 Programmpunkte ist kostenlos. An allen vier Standorten wird es ein spezielles Programm für Kinder und Familien geben, bei dem sich die Nachwuchsforscher den Titel „Ehrendoc der Langen Nacht der Wissenschaft“ sichern können. Erstmals wird die „Lange Nacht“ sowohl auf deutscher als auch auf Schweizer Seite stattfinden. Ein für die Besucher kostenloser Busshuttle wird das Pendeln zwischen Bodenseeforum, HTWG, PHTG und Universität Konstanz ermöglichen. Ergänzend gibt es ein vergünstigtes Angebot für die Nutzung der Leihräder konrad und der E-Scooter von Bird und ZEUS.