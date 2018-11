Konstanzer Weihnachtsmarkt öffnet am Donnerstag

Märchenhafte Stimmung mit über 100 000 Lichtern, zauberhafte Hütten, das Weihnachtsschiff mit eigenen Ständen und 360 Grad Panorama-IceBar und viele regionale Produkte aus der Vierländerregion: Das und vieles mehr bietet der Konstanzer Weihnachtsmarkt vom 29. November bis 22. Dezember. Er ist laut Pressemitteilung der Stadt Konstanz die Nummer eins in der Vierländerregion, „top 10“ deutschlandweit laut GEO-Magazin sowie im Best-Christmas-City-Publikumsranking. Von traditionellen Hütten am Hafen bis in die mit leuchtenden Sternen geschmückte historische Altstadt erstreckt sich dieser Weihnachtsmarkt am See. Rund 170 Hütten, Kunsthandwerk, Musik, duftende Leckereien und vieles mehr bieten hier besondere Genussmomente direkt am See. In der historischen Altstadt gibt es jetzt besondere Adventführungen mit einem außergewöhnlichen Blick hinter die Kulissen: Vom Münsterdachboden, Kapellen und Kirchen über die Niederburg und stille Örtchen bis hin zu inszenierten Touren mit Nachtwächter, Landsknecht, Henker und Ritter sowie Familientouren findet hier jeder sein persönliches Stadtführungs-Glanzlicht. Mehr Infos online unter www.konstanz-info.com. Foto: Stadt Konstanz