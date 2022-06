Kinder zeigen das Musical „Die Zauberharfe“ in Engen

Die Kinderkantorei Jubilate Engen unter der Leitung von Kantorin Sabine Kotzerke führt am Sonntag, 3. Juli, um 15 Uhr in der Stadthalle Engen das Musical „Die Zauberharfe“ auf. Im Rahmen des „sing!mit!“-Projekts beteiligen sich Schüler von sechs Hegauer Grundschulen.

Dem Musical liegt ein irisches Märchen zugrunde, daher sind Melodien der „Zauberharfe“ an die Irische Volksmusik (Irish Folk) angelehnt. Das Musical stammt von Wolfgang König, der über 20 beliebte Kindermusicals schrieb und als Gastdozent an der Bundesakademie für musikalische Jugendbildung in Trossingen lehrte. Fantasievolle selbstgenähte Kostüme, professionelle Licht- und Tontechnik und ein Instrumentalensemble machen die Aufführung zum Erlebnis, schreiben die Veranstalter in einer Ankündigung. Der Eintritt kostet für Erwachsene fünf, für Kinder zwei Euro, direkt in der Stadthalle, es gibt keinen Vorverkauf.