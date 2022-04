Kein Ernstfall: In Konstanz finden DLRG und THW-Übungen statt

Vom 27. bis 30. April findet in Konstanz – vor allem am und im Wasser – eine Großübung der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW) gemeinsam mit der Deutschen Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG) statt. Trainiert wird mit dem gemeinsamen Modul „Flood Rescue using Boats“ (FRB), wobei die Notfallrettung auf dem Wasser im Mittelpunkt steht.

Gemeinsame Aufgaben

Rund 150 Teilnehmende von DLRG und THW üben mit Booten, Kränen, aber auch Lkw und Rettungsfahrzeugen, wie man Gefahren auf dem Wasser sowie am Wasser begegnet und sie abwehrt. Großflächige Überschwemmungen in der Schweiz bilden dabei das Szenario für die Einsatzkräfte, die mit ihren verschiedenen Booten, unterschiedlichen Lkw, Mehrzweckgerätewagen, Mannschaftstransportfahrzeugen und mehr als FRB-Einheit gemeinsam Aufgaben lösen müssen.

Kein Ernstfall

Es handelt sich also nicht um einen Ernstfall, sondern um eine Übung, wenn DLRG und THW mit Blaulicht in Kolonne durch Konstanz fahren. Um im Ernstfall routiniert handeln zu können, müssen die Übungen so realitätsnah wie möglich sein.