Kantorin wird mit Kantatengottesdienst verabschiedet

Die evangelische Kichengemeinde Engen veranstaltet am Sonntag, 17. Juli, um 13 Uhr veranstaltet in der kath. Stadtkirche einen festlichen Kantatengottesdienst.

Anlass ist die feierliche Verabschiedung der hochgeschätzten langjährigen Kantorin Sabine Kotzerke. Die studierte Kirchenmusikerin übernahm im Jahr 1996 zunächst die Orgeldienste an der ev. Auferstehungskirche und ein Jahr später den Kirchenchor. Die Förderung des Gesanges liegt Kotzerke sehr am Herzen: Unter ihrer Leitung wuchs der Chor sowohl wuchs in Qualität und mit den Erfolgen auch in der Größe und trägt seit 2009 den Namen Kantorei. Um diese hohe Qualität der musikalischer Aufführungen zu ermöglichen, wurde 2012 der überkonfessionelle „Förderkreis für Kirchenmusik an der Auferstehungskirche Engen e. V.“ gegründet. Unter Kantorin Sabine Kotzerke hat sich die Kirchenmusik „zu einem bedeutsamen Kulturträger der Stadt Engen und über die Stadtgrenzen hinaus entwickelt“, so Bürgermeister Moser bei der diesjährigen Bürgerehrung.

Der Gottesdienst hat seinen festlichen Auftakt mit einer Canzona von G. Frescobaldi für Violine und Alt-Tenor-und Bassposaune. Ferner wird die Bachkantate „Was Gott tut, das ist wohl getan“ (BWV 99) erklingen, mit dem gleichnamigen Choral. Das Stück „Lobe den Herren, meine Seele“, eine Motette von Heinrich Schütz, für Chor und Solisten brilliert gleichsam mit Posaunenklang. Die namhaften, die Kantorei lange begleitenden Solisten G. Mayrl (Sopran), Anne-Kristin Zschunke (Alt), Tino Brütsch (Tenor) und Maximilian Lika (Bass) werden mitwirken. Lieder der Kinder- und Jugendkantorei ergänzen das Programm.

Im Anschluss wird zum zum Kirchencafe mit der Verabschiedung von Kantorin Sabine Kotzerke eingeladen.