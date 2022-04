Jonas Pätzold präsentiert am 21. April um 20 UHR noch einmal seinen Liederabend „Kurz vor Kuss“ in der Werkstatt des Theater Konstanz. Ein Kuss kann der Anfang einer Beziehung sein. Oder das Ende einer Freundschaft. Doch was, wenn man sich nie traut und es immer kurz vor Kuss bleibt? Ein Liederabend für alle, die ihr Herz verloren haben - und die, die es noch loswerden wollen. Weitere Infos unter www.theaterkonstanz.de