Jörg Lützelberger übernimmt die HSG Konstanz

Nach dem Abstieg aus der 2. Handball-Bundesliga hat die HSG Konstanz einen Trainerwechsel vermeldet. Das Amt des Cheftrainers bekleidet zukünftig Jörg Lützelberger. Er löst Daniel Eblen ab, der damit die Verantwortung als HSG-Coach nach 18 Saisons abgibt.

Die Entscheidung hat Eblen selbstständig getroffen und dafür private Gründe angeführt. „Ich möchte mich mehr um meine Familie kümmern“, erklärt der 46-Jährige in der Pressemitteilung der HSG. Wie der Club mitteilt, werde Eblen aber weiter für die HSG tätig sein.

„Jörg lebt diesen Sport mal so richtig“

Mit Lützelberger glaubt der Zweitliga-Absteiger einen guten Fang gemacht zu haben. „Jörg lebt diesen Sport mal so richtig und war mein Wunschkandidat. Er ist der perfekte Mann für uns“, sagt HSG-Geschäftsführer André Melchert in der Hoffnung, dass Lützelberger erfolgreich auf seinen großen Erfahrungsschatz zurückgreift. Noch bis zuletzt spielte der 36-Jährige aktiv Handball beim TSV Lindau. Der ehemalige Profi stand zudem fast 300 Mal in der Bundesliga auf dem Feld. Als Trainer fungierte er beim VfL Gummersbach und Bregenz Handball. Wie bei allen Stationen als Trainer wird Lützelberger in Konstanz auch im Jugendbereich wirken.