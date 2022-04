„Jeeps“ kommt wieder in die Werkstatt des Theater Konstanz

Wegen des großen Erfolges steht die Komödie „Jeeps“ von Nora Abdel-Maksoud erneut auf den Spielplan der Werkstattbühne. Das Stück legt mit schwarzem Humor tiefgreifende Klassenunterschiede offen und seziert unser Denken und Handeln auf Basis von Kontoständen, Testamentseröffnungen und gefühlten Bedrohungen. Die Zusatzvorstellungen finden statt am Montag, 2. Mai, um 18 Uhr, und am Dienstag, 3. Mai, um 20 Uhr. Am Montag gibt es im Anschluss um 19.30 Uhr im Foyer des Stadttheaters in der Reihe „Foyer Forschung“ zudem die Diskussion „Wir müssen über Klassismus reden“ über soziale Benachteiligung in unserer Gesellschaft und ihre Überwindung. Weitere Informationen: www.theaterkonstanz.de