Insel Mainau öffnet wieder - mit Einschränkungen

Nach sieben Wochen öffnet die Blumeninsel im Bodensee am 6. Mai wieder die Pforten für ihre Gäste – allerdings mit Einschränkungen. Damit folgt sie dem Beschluss des Bundes und des Landes Baden-Württemberg zur Wiedereröffnung botanischer Gärten unter Einhaltung behördlicher Auflagen. Das teilt die Mainau GmbH mit.

Das Team der Insel Mainau habe intensiv an der Wiedereröffnung des botanischen Gartens gearbeitet, heißt es in der Mitteilung. Dabei stehe die Sicherheit der Gäste genauso an erster Stelle wie die der Mitarbeiter. „Wir freuen uns, dass wir im Rahmen der neuen Landesverordnung die Außenbereiche der Insel Mainau wieder öffnen dürfen. Wir sind bereits dabei, die behördlichen Vorgaben, strengen Hygienemaßnahmen und Abstandsregelungen für einen sicheren Besuch in Park und Gärten umzusetzen und alle unsere Mitarbeiter*innen werden alles Erdenkliche tun, die Vorgaben stringent einzuhalten“, erklärt Geschäftsführerin Bettina Gräfin Bernadotte. „Es ist Zeit, sich in den neuen Alltag einzufinden.“

Tickets nur online

Um die zulässige Maximalzahl an Gästen einhalten zu können und das Risiko von Menschenansammlungen vor allem im Eingangsbereich zu reduzieren, sind Ticketkäufe aktuell nur online mit Angabe eines Besuchstages und eines konkreten Zeitfensters, in dem die Insel betreten werden kann, möglich.

Hunderte Besucher empfangen Königin Silvia von Schweden auf der Insel Mainau. In leicht eingerostetem Deutsch begrüßt sie viele von ihnen persönlich.

Das betrifft alle Besucher inklusive Jahreskarteninhaber (diese erhalten das Zeitfenster-Ticket kostenlos) und alle Kinder. Gäste, die bereits im Besitz eines Tickets sind, müssen ebenfalls ein Besuchszeitfenster buchen. Der Zutritt ist ausschließlich in dieser Zeitspanne möglich. Die Gültigkeitsdauer aller bereits ausgegebenen Jahreskarten wurde von der Mainau nun automatisch verlängert.

Erhöhte Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen

Die Hygienestandards in Park und Gärten wurden erhöht und der Arbeitsschutz auch im Besucherservice unter Berücksichtigung der neuen Vorgaben des Bundesarbeitsministeriums gesichert. So ist unter anderem der Besuch der Insel Mainau nur von zwei Personen gemeinsam oder Personen eines Haushalts möglich.

Grundsätzlich sei von anderen Personen der Abstand von etwa zwei Metern einzuhalten, heißt es auf der Webseite. Kontaktloses Bezahlen sei erwünscht. Mittels Plakaten und Aufstellern soll auf Hygieneregelungen hingewiesen werden. Die Mainau empfiehlt, Alltagsmasken zu tragen.