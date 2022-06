Informationstag über Krebs

Bei der Veranstaltung des Onkologischen Zentrums Hegau-Bodensee am Mittwoch, 29. Juni, von 17 bis 19.45 Uhr dreht sich alles um das Thema Krebs. Unter dem Titel „Krebs – was Sie schon immer wissen wollten“ informieren im Rahmen von elf kurzen Impulsvorträgen die Chefärzte des Krebszentrums, die Klinikseelsorge sowie ein Psychoonkologe und die Kooperationspartner in Singen, das sind die Schwerpunktpraxis für Hämatologie, Onkologie und Gastroenterologie, das MVZ Strahlentherapie und die Radiologische Gemeinschaftspraxis, zu ganz unterschiedlichen Aspekten einer Krebserkrankung.

Im Fokus stehen die aktuellen Entwicklungen im Bereich Krebstherapie sowie Krebsbehandlung. Die Vortragsthemen reichen von der Frage wie hängt eine Krebserkrankung mit dem Immunsystem zusammen über die Möglichkeiten der chirurgischen und strahlentherapeutischen Versorgung, die Arbeit der Pathologen als Lotsen der Therapie bis hin zur Entdeckung der eigenen Spiritualität als Kraftquelle. Im Anschluss an jeden Impulsvortrag besteht die Möglichkeit, Fragen an den jeweiligen Referenten zu stellen.

In der Eröffnung der Vorabendveranstaltung geht Chefarzt Prof. Dr. Jan Harder, Leiter des Onkologischen Zentrums Hegau-Bodensee, der Frage nach „Zertifizierung von Krebszentren – warum?“. Die Veranstaltung unter der Moderation von Prof. Dr. Jan Harder findet in der Bildungsakademie in Singen (Lange Straße 20) statt. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich, es besteht jedoch eine Maskenpflicht.