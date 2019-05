Illegale Autorennen: Tempolimit auf A81 wird teilweise aufgehoben - das stößt auf Kritik

Was bedeutet das Urteil des Verwaltungsgerichts (VG) für weitere Vorhaben, ein Tempolimit auf Autobahnen (oder auf Landesstraßen) einzuführen?

Die Pressestelle des Verkehrsministerium antwortet: „Das Urteil des VG Freiburg hat die Rechtsaufassung des Verkehrsministeriums bestätigt, dass Geschwindigkeitsbeschränkungen zur Unterbindung von illegalen Autorennen angeordnet werden können. Sollte es auf anderen Autobahnabschnitten – wie auf der A 81 – vermehrt zu illegalen Autorennen kommen, wird auch dort durch das Regierungspräsidium zu prüfen sein, mit welchen Maßnahmen diese illegalen Autorennen unterbunden werden können.“ Tempolimits seien eine mögliche Maßnahme. Auf Geschwindigkeitsbeschränkungen aus Lärmschutzgründen habe das Urteil keinen Einfluss.

Erst am Montag sind der Verkehrspolizei Villingen-Schwenningen bei einer Geschwindigkeitskontrolle drei Sportwagenfahrer ins Netz gegangen. Nach der Ausfahrt Geisingen rasten die Fahrer mit 195 – statt den erlaubten 130 – Kilometern pro Stunde in Richtung Süden. Laut Polizei waren die Raser in dem Bereich der A81 zu schnell unterwegs, auf dem auch weiterhin das Tempolimit gilt. (lise)