HSG Konstanz und Rostock ermitteln dritten Aufsteiger

Die Handballer der HSG Konstanz haben in der ersten Relegationsrunde den Aufstieg in die zweite Bundesliga verpasst. Nach der 25:30-Niederlage beim ThSV Eisenach verloren die Bodenseestädter auch das Rückspiel vor 1800 Zuschauern in der Schänzle-Halle mit 26:29. Der ThSV Eisenach kehrt damit nach nur einem Jahr verdient direkt wieder zurück in die zweite Bundesliga.

Für die HSG Konstanz dagegen heißt es jetzt nachsitzen. Der Meister der dritten Liga Süd muss sich nun in der zweiten und finalen Relegationsrunde durchsetzen, wenn der Aufstieg ins Bundesliga-Unterhaus gelingen soll.

Die Konstanzer müssen am Sonntag, 26. Mai, um 16.30 Uhr im Hinspiel beim HC Empor Rostock antreten. Die Rostocker mussten sich nach einem 24:23-Auswärtssieg bei der HSG Krefeld im Rückspiel in eigener Halle den Krefeldern vor 4600 Zuschauern 22:24 geschlagen geben. Die endgültige Entscheidung über den dritten Aufsteiger fällt am Samstag, 1. Juni, wenn um 20 Uhr das Rückspiel der HSG Konstanz gegen Rostock in der Schänzle-Halle am Bodensee angepfiffen wird.