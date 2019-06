HSG Konstanz steigt in 2. Bundesliga auf

Die Handballer der HSG Konstanz haben die Rückkehr in die zweite Bundesliga geschafft. In der zweiten Relegationsrunde um den Aufstieg setzten sich die Bodenseestädter vor 1700 Zuschauern in der Schänzle-Halle gegen den HC Empor Rostock 33:29 durch. Im Hinspiel an der Ostsee hatten die Konstanzer ein 31:31 erreicht.