Hotelaufenthalt beim Kloster Hegne am Bodensee zu gewinnen

Aktiv die Natur erleben, Neues entdecken oder einfach mal zur Ruhe kommen: Mitten im Grünen und direkt beim Kloster Hegne ist das Hotel St. Elisabeth mit eigenem Strand und Badehaus dafür der richtige Ort. Und immer mit dabei: ein himmlischer Blick auf den Bodensee.

Die Region am westlichen Teil des Bodensees zählt zu den schönsten in Deutschland. Segeln, radeln oder wandern – all das ist rund um Allensbach-Hegne möglich. Die Weltkulturerbe-Insel Reichenau, die Städte Konstanz und Radolfzell aber auch die Blumeninsel Mainau liegen sozusagen vor der Haustüre und sind für die Hotelgäste mit dem Nahverkehr kostenfrei und gut zu erreichen.

Leihräder und Verpflegung inklusive

Wir verlosen heute einen dreitägigen Hotelaufenthalt für zwei Personen in Hegne. Der Preise beinhaltet nicht nur zwei Übernachtungen mit Halbpension im Doppelzimmer, sondern auch Lunchpakete, einen Gutschein für Kaffee und Kuchen sowie zwei Leihräder.

Wer gewinnen möchte, muss bis spätestens Donnerstag, 3. September, 24 Uhr, die Telefonnummer 01379/880031 wählen (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk abweichend) und das Stichwort „Hegne“ sowie Name, Adresse und die eigene Telefonnummer nennen.

Mit der Teilnahme stimmt der Teilnehmer der Veröffentlichung seines Namens und des Wohnorts in dieser Zeitung zu. Hinweise zum Datenschutz: www.schwäbische.de/datenschutz