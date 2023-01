Helena M. Fernandino tanzt nach der Klaviermusik von Bach

Zu einem besonderen Konzerterlebnis lädt der Förderkreis für Kirchenmusik ein: Nach Klaviermusik von Johann Sebastian Bach wird Helena M. Fernandino am Sonntag, 22. Januar, um 17 Uhr in der evangelischen Auferstehungskirche Engen eine Tanzperformance gestalten. Der Eintritt ist frei, um eine angemessene Spende wird freundlich gebeten.

Die Tänzerin Helena M. Fernandino wurde in Barbacena, Brasilien, geboren und begann bereits im Alter von neun Jahren ihre Tanzausbildung an der „Corpus Academia“. Sie entwickelte früh ihren persönlichen Tanzstil, den sie später unter anderem in Deutschland, Belgien und Österreich weiterentwickelte. In Brasilien erhielt sie mehrere Auszeichnungen als zeitgenössische Tänzerin. Parallel zu ihren künstlerischen Aktivitäten lehrte sie an der Universität Barbacena portugiesische Literatur und Sprachwissenschaft. Im Jahr 2003 zog es sie nach Europa, wo sie seither in Dresden lebt.

Begleitet wird die Tänzerin vom Pianisten Friedemann Stolte, ebenfalls aus Dresden. Im Alter von sieben Jahren erhielt er seinen ersten Klavierunterricht, komponierte und sang in verschiedenen Chören. Stolte wurde Chorleiter und studierte Kirchenmusik und Komposition in Dresden. Seit 1989 ist er Korrepetitor an der Palucca Hochschule für Tanz Dresden und wirkt an zahlreichen Vorstellungen dieser Hochschule im In- und Ausland mit. Zudem hatte er einen Lehrauftrag für Klavierimprovisation an der Hochschule für Musik Dresden. Seine musikalische Arbeit beinhaltet Kompositionen für Klavier, Orgel, Chor und Marimba sowie für Choreografien.

Das Besondere an diesem Konzert wird sein, dass die Besucher die Auswahl der zu tanzenden Musikstücke beeinflussen und so ein individuelles Erlebnis entsteht, heißt es in der Ankündigung. Grundlage ist das Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach.