Handydaten entlarvten Täter nach brutalem Überfall auf Familie

Tagsüber, wenn er viel Arbeit hat, kann er das, was ihm in der Nacht des 23. Mai 2018 passiert ist, verdrängen. Aber nachts kommen die Bilder des bewaffneten Raubüberfalls auf sein Haus in Markdorf wieder hoch. Das hat der 53-jährige Markdorfer am vierten Verhandlungstag vor dem Landgericht Konstanz ausgesagt. Dort müssen sich derzeit sechs Männer im Alter von 22 bis 34 Jahren mit teils kosovarischer, teils bosnischer Staatsangehörigkeit verantworten. Sie sind wegen schweren Raubs und gewerbsmäßiger Bandenhehlerei angeklagt.

Er sei mitten in der Nacht von zwei Männern mit Stirnlampen geweckt worden, berichtet der 53-Jährige. Im ersten Moment habe er gedacht, sein Sohn komme gemeinsam mit einem Kumpel nach einer durchzechten Nacht nach Hause und treibe seinen Spaß mit ihm. „Aber dann hat mich einer am Fuß gepackt und aus dem Bett gezerrt“, sagt er. Erst dadurch sei er richtig wach geworden. Maskierte Männer hätten ihn in den Flur gebraucht, wo er auf die Knie gehen sollte. Die Täter hätten nur gebrochen Deutsch und untereinander auf einer fremden Sprache gesprochen.

Anschließend seien sie ins Zimmer seines Sohns gegangen, hätten auch ihn aus dem Bett gezerrt und zu ihm auf den Flur gebracht. Einer der Eindringlinge sei ins obere Stockwerk ins Schlafzimmer seiner Frau gegangen. „Ich habe sie schreien gehört“, sagt er. Es habe eine Zeit lang gedauert, bis der Einbrecher gemeinsam mit der Frau nach unten kam, wo sie sich neben ihren Mann und ihren Sohn knien sollte.

Der 53-Jährige schilderte, wie die Eindringlinge im Haus Geld und Wertsachen suchten. Immer wieder hätten sie nach einem Tresor gefragt. Ohne Erfolg – im Haus befindet sich kein Tresor. „Sie waren sehr aggressiv. Ich habe versucht, sie nicht anzuschauen“, sagt der Mann. Mit vorgehaltenen Waffen – einer Pistole und mehreren Messern – hätten sie die Familie dazu gedrängt, mit ihnen durchs Haus zu gehen und Raum für Raum nach einem Tresor zu suchen. Später hätten die Einbrecher die Familie auf seinem Bett gefesselt. „Der Größte von denen war innerlich richtig aufgebracht. Er hat mit dem Fuß gegen das Sofa geschlagen“, sagt der Markdorfer. Dieser sei seinen Beobachtungen zufolge auch der Rädelsführer innerhalb der Bande gewesen. „Mir ist aufgefallen, dass er zunehmend aggressiver geworden ist – wahrscheinlich weil kein Tresor da war“, sagt er. Es habe „unsäglich lang“ gedauert, bis die Einbrecher das Haus endlich wieder verließen.

Der 19 Jahre alte Sohn beschrieb die Nacht ähnlich. Er sei aufgewacht, weil er seine Mutter schreien hörte. „Sie haben eine Pistole auf uns gerichtet“, sagt er. Als die Einbrecher die Familie fesseln wollten, habe er helfen müssen, das Klebeband abzureißen. „Sie hatten Handschuhe an und haben es nicht hinbekommen“, sagt er. Er schilderte, dass einer der Täter die Pistole einmal durchlud. „Das war so, wie man es in den Filmen immer sieht“, sagt er. Seither schlafe er schlecht, werde nachts um diese Uhrzeit wach. „Ich denke oft daran“, sagt der 19-Jährige, der sich schnell aus den Fesseln befreien und die Polizei verständigen konnte.

Zunächst keine Hinweise

Wie die Polizei den Angeklagten auf die Spur kam, beschrieb der Kriminalkommissar, der den Fall bearbeitete. Obwohl noch in der Tatnacht nach den Einbrechern gefahndet worden war, habe es zunächst keine Hinweise auf die Täter gegeben. „Es war alles vage, es gab nichts Bestimmtes“, sagt er. Erst bei späteren Vernehmungen habe die Frau einen Hinweis gegeben, der ihm von Anfang an interessant erschien. Sie berichtete von Streitigkeiten mit einem Mieter, der in einem Montagebetrieb arbeitete, in dem auch Fenster montiert werden. Und die Einbrecher hatten mit einer bestimmten Methode die Terrassentür aufgebohrt. „Dazu braucht man spezielle Kenntnisse“, sagt der Kommissar.

Seine Recherchen ergaben aber, dass keiner der Mitarbeiter auf die Täterbeschreibungen passe. Allerdings engagiere die Firma manchmal Leiharbeiter aus Albanien. So bekam er einen ersten Hinweis auf einen der Angeklagten, der zuletzt in Ravensburg wohnte. „Im ersten Moment hat mir sein Name zwar nichts gesagt, aber wir haben Spur für Spur abgearbeitet“, sagt er. Dabei sei aufgefallen, dass der Angeklagte Kontakt zu einem Mann hat, der Wohnungseinbrüche begeht, der derzeit aber in Haft sitzt. „Dann ging es relativ zügig“, sagt der Kommissar. Noch am selben Abend sei der Verdächtige observiert worden. Er habe sich mit anderen Leuten getroffen, Leute, deren Handys zur Tatzeit in der entsprechenden Funkzelle in Markdorf eingebucht waren. Am nächsten Tag stellten die Polizisten bei der Observation fest, dass die Männer in Baumärkten unter anderem Klebebänder und Stirnlampen kauften und ein Haus in einem Wohngebiet in Friedrichshafen auskundschafteten. Weil die Polizisten dies als Hinweis werteten, dass eine Tat bevorstehen würde, verhafteten sie die Gruppe, die zu diesem Zeitpunkt aus drei Männern bestand. Bei der Vernehmung stellte sich heraus, dass zwei von ihnen gefälschte Ausweise hatten.

Bei Vernehmungen hatten die Männer immer wieder angegeben, sich gegenseitig nicht zu kennen. Doch die Polizei kann auch dank zahlreicher Handydaten recht genau nachweisen, wo sich die Männer wann aufhielten und wie sie miteinander kommunizierten, Opfer ausspäten und um die Beute feilschten. Die Beamten konnten genaue Standorte protokollieren, Fotos und Chats auswerten. Vor Gericht wurden zahlreiche Fotos gezeigt, etwa von Uhren, die bei dem Einbruch in Markdorf gestohlen worden waren oder von einem Haufen Bargeld, mit dem die Männer posierten. Obwohl mehrere der Angeklagten angaben, drogenabhängig zu sein, attestiert ihnen der Sachverständige und Psychiater Hermann Assfalg keine verminderte Schuldfähigkeit.