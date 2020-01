Den Wandel begreifen, die Herausforderungen annehmen und gemeinsam die Zukunft gestalten: Diese Aufforderung konnten rund 1000 Vertreter aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik vom Neujahrsempfang der Handwerkskammer Konstanz und der IHK Hochrhein-Bodensee im Konstanzer Bodenseeforum mitnehmen, so eine Pressemitteilung.

Sie gelte, wie Handwerkskammerpräsident Werner Rottler betonte, zuallererst für den Klimaschutz, einem „riesigen Gemeinschaftsprojekt“, bei dem Deutschland oft als Vorreiter gesehen werde. „Viele warten weltweit auf ein Signal von uns.“ Das Handwerk sei dafür gut aufgestellt: „Reparieren statt wegwerfen, energetisch sanieren statt Energie verschwenden, erneuerbare Energien fördern und einbauen: Das Handwerk lebt vor, worauf es beim Klimaschutz ankommt.“

Auch bei der Fachkräftesicherung und dem Stellenwert der dualen Ausbildung hält der Handwerkskammerpräsident einen neuen gesellschaftlichen Konsens und neue Konzepte für notwendig: „Die Berufswahl darf nicht zur reinen Imagefrage verkommen“, forderte Rottler. Die Meisterprämie und die Wiedereinführung der Meisterpflicht in einigen Gewerken seien wichtige Schritte gewesen, die Chancen und Förderungen sollten für alle gleich sein.

Für mehr Beweglichkeit des Bildungssystems sprach sich auch IHK-Präsident Thomas Conrady aus: Laut Prognosen würden 70 Prozent der jetzigen Grundschüler später in Berufen arbeiten, die es heute noch gar nicht gibt. Dennoch gelte es, angesichts der rasanten Geschwindigkeit der Veränderungen Ruhe zu bewahren und weder in hektische Kurswechsel zu verfallen noch auf Verbote zu setzen. Stattdessen sei „Veränderungsintelligenz“ gefragt, die aus dem Wandel produktive Konsequenzen ziehe, so Conrady.

Dass die Region über die dazu notwendige Kreativität und Innovationskraft verfüge, bestätigte Gastredner Jean Asselborn den Wirtschaftsvertretern. „Dank harter Arbeit, Wissen und Erfindungsreichtum ist Baden-Württemberg zu einer der wirtschaftlich stärksten Regionen Europas geworden“, so der luxemburgische Außenminister. Gleichzeitig profitiere der exportstarke Südwesten in besonderem Maße vom gemeinsamen Binnenmarkt.

Über den wirtschaftlichen Erfolg dürfe man allerdings nicht vergessen, was die Europäische Union im Kern ausmache: Europa sei ein einzigartiges Friedensprojekt, eine Werte- und Rechtsgemeinschaft. „Das ist es, was uns von anderen internationalen Organisationen unterscheidet“, so Asselborn. Diese Basis gelte es zunehmend zu verteidigen – gegen populistische Tendenzen und nationale Egoismen im Inneren und weltweit. „Europa muss wehrhaft sein und intolerant gegen diejenigen sein, die an den Grundfesten der Gemeinschaft rütteln“, so sein Appell. Dies sei beispielsweise bei der Verweigerung einer gemeinsamen Migrationspolitik durch einzelne Mitgliedsstaaten der Fall: „Dass wir seit 2015 auf freiwillige Solidarität gesetzt haben, war ein fataler Fehler“, räumte der europaweit dienstälteste Außenminister ein. Sein Resümee war optimistisch: „Es gibt viele Herausforderungen. Aber ich setze auf die Einsicht, dass internationale Zusammenarbeit und die Suche nach politischen Lösungen der einzige Weg für Stabilität und Wachstum sind.“