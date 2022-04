Größter Freiluft-Büchermarkt am Bodensee

Am Samstag, 14. Mai, treffen sich auf dem Münsterplatz am Rande der Konstanzer Niederburg von 10 bis 17 Uhr Freunde antiquarischer Bücher, Leseratten moderner Literatur, Entdecker und Bibliophile, Sammler von alten Ansichtskarten, Plakaten, Werbemarken, Zeitungen, Comics, Musiknoten, Grafiken sowie Liebhaber von Schallplatten, CDs und Schellack-Raritäten: der 19. Büchermarkt in Konstanz kann endlich stattfinden, wie die Veranstalter mitteilen. Nach ihren Angaben wird auf dem größten Freiluft-Büchermarkt am Bodensee „alles aus Papier“ verkauft. Dazu auch Schallplatten, Musik-CDs sowie Hörbücher. Der Markt findet bei jedem Wetter statt.

Informationen unter www.buechermarkt-konstanz.de