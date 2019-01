Gefahrgutunfall: A81 ist wieder für den Verkehr freigegeben

Nach einem Lkw-Unfall mit Gefahrgut ist die A81 im Bereich zwischen Engen und Geisingen am Donnerstag mehr als 12 Stunden voll gesperrt gewesen. In Richtung Singen konnte die Fahrbahn am späten Nachmittag freigegeben werden. In Richtung Stuttgart ist die Fahrbahn weiter gesperrt.

Gegen 4.40 Uhr war ein 40-Tonner, beladen mit Gefahrgut, in Richtung Singen unterwegs. Der Fahrer überholte in Richtung Stuttgart einen Lastzug und geriet vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf der glatten Fahrbahn ins Schleudern.

#Gefahrgutunfall auf der #A81: ein Foto von der Unfallstelle. Die im Stau stehenden Fahrzeugführer werden vom DRK mit heißem Tee versorgt. Danke an alle Helfer vor Ort.

Das Fahrzeug kippte dabei auf die Seite und blieb quer auf der Fahrbahn liegen. Der eingeklemmte Fahrer wurde von der Freiwilligen Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit und vom Rettungsdienst mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Aus dem Lkw war kein Gefahrgut ausgetreten. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand demnach nicht. Zwischenzeitlich verzögerte sich die Bergung, da zunächst ein Chemie-Sachverständiger die Lage einschätzen musste.

Die Polizei hatte Autofahrer aufgerufen, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Die im Stau stehenden Autofahrer wurden mit Essen und Getränken versorgt, bevor sie nach und nach entgegen der Fahrtrichtung von der Autobahn geleitet wurden.