Gastspiel in der Spiegelhalle des Theater Konstanz für Kinder

Im Mai ist Milan Gather für „Oma Monika – Was war?“ mit dem Mülheimer KinderStückePreis ausgezeichnet worden. Das Theater Konstanz freut sich sehr, die Inszenierung des Jungen Ensemble Stuttgart (JES) als Gastspiel in der Spiegelhalle zeigen zu können. Für Kinder ab 8 Jahren wird erzählt, wie Balthasar entdeckt, dass seine Oma nicht nur Wörter beim Kreuzworträtsel, sondern auch Erinnerungen vergisst und Verwandte verwechselt.

JES-Intendantin Brigitte Dethier ist darin als Oma Monika zu erleben, die immer vergesslicher wird und Mühe hat, die richtigen Worte zu finden. Ihr Enkel (gespielt von Sebastian Kempf) macht sich Sorgen: Was passiert, wenn sie sich irgendwann selbst vergisst? Wer war dann Oma Monika? Gemeinsam machen sich die beiden auf die Suche nach ihren Erinnerungen und biographischen Spuren. Die Küche wird dabei zum Parcours eines langen, bewegten Lebens. Und ganz nebenbei beantworten sie dabei die Frage, was wichtig ist. In der Vergangenheit und in der Gegenwart.

Das Stück verhandele Lebens- und Zeitlinien in einer „berührenden Jonglage des Seins“, erklärte die Jury bei den 47. Mülheimer Theatertagen, die nach 80-minütiger Debatte einstimmig für den „großen Wurf“ votierte. Insbesondere würdigte sie, wie sich die Situation der Figuren auch „sprachmusikalisch“ ausdrücke sowie die Kraft des Stücks, „Generationen zu vereinen“.

Das Theater Konstanz zeigt „Oma Monika – was war?“ als Gastspiel in der Spiegelhalle am Sonntag, 3. Juli, um 15 Uhr und am Montag, 4. Juli, um 10 Uhr.