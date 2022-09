Führungen und Konzert zur Miró-Ausstellung

Zu öffentlichen Führungen und zu einem Konzert lädt das Stadtmuseum Stockach zur laufenden Joan-Miró-Ausstellung ein.

Besondere Einblicke in die magischen Welten Mirós und uns nach einem Glas Sekt verspricht das Museum bei den Führungen, die an den Sonntagen, 2. und 9. Oktober, um 17 Uhr beginnen sowie am Dienstag, 4. Oktober, und am Donnerstag, 6. Oktober, jeweils um 17.30 Uhr. Der Eintritt kostet neun euro, ermäßigt sechs Euro. Karten für Führungen gibt es unter tickets.stockach.de oder im Stadtmuseum Stockach, Salmannsweilerstraße 1.

Zur Ausstellung ist am Samstag, 8. Oktober, ab 18 Uhr im Stadtmuseum ein Joan-Miró-Cembalo-Abend mit Zeno Bianchini geplant. Er wird Werke von Bach und Mozart spielen, die Miró besonders liebte, aber auch Barockmusik aus Frankreich, Spanien und Katalonien, in denen Miró gelebt und gearbeitet hat. Museumsleiter Johannes Waldschütz stellt Verknüpfungen der Musikstücke zu Mirós Werken von Miró her. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten.