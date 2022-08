Fola Dada singt auf der Insel Mainau

Die mit dem diesjährigen Deutschen Jazz Preis ausgezeichnete Stuttgarter Sängerin Fola Dada ist am Donnerstag, 8. September, mit „The Trio – Dada/Baldu/Meixner“ bei „Jazz unter Palmen“ auf der Insel Mainau zu erleben. Als Special Guest dabei: der Isländische Jazzgitarrist Ómar Guðjónsson. Das kündigen die Veranstalter in einer Vorschau an.

Die Stuttgarter Jazz- und Popsängerin Fola Dada begeistert mit ihrer Stimme, Ausstrahlung und Vielseitigkeit ihr Publikum seit vielen Jahren. Im Mai 2022 erhielt die Sängerin, die sich musikalisch in einem Spektrum zwischen Big Band Jazz, Neo Soul und elektronischer Popmusik bewegt, den Deutschen Jazz Preis in der Kategorie „Vokal National“. Mit ihrer Band „The Trio – Dada/Baldu/Meixner“ tritt sie am Donnerstag, 8. September, im Rahmen der Konzertreihe „Jazz unter Palmen“ im Palmenhaus der Insel Mainau auf.

Fola Dada, Tommy Baldu und Martin Meixner – die drei Musiker verbindet die Liebe zu Jazz, Soul, Gospel und Folk. In ihrer Trio-Besetzung machen sie diese Mixtur mit Spielfreude, Platz für Freiheit und Emotion lebendig. Tommy Baldu ist Drummer mit unverkennbarem Vintage Sound und Martin Meixner spielt die Hammond Orgel mit so viel Feuer, dass die Sogwirkung das Publikum nicht kalt lassen kann, schreibt der Veranstalter, das Europäische Kultur-Forum Mainau, in seiner Ankündigung weiter.

Als Special Guest ist Ómar Guðjónsson dabei, Gitarrist und Bassist der isländischen Band ADHD. Die Musiker verbindet eine langjährige Freundschaft, seit 2016 spielt Guðjónsson mit Tommy Baldu im Duo „Roforofo“.

Den Abschluss der Konzertreihe „Jazz unter Palmen“ 2022 bildet der traditionelle „Weinklang“ am 23. September mit einer „Cuvée“ aus Weinen, erlesenen Informationen rund um den Wein und musikalischem Programm durch die Band „Stubenjazz“. Mit Musikern um den Jazztrompeter Michael T. Otto aus Langenargen verbindet die Band traditionelles Liedgut mit Jazz-Klängen des 21. Jahrhunderts.

Der gemeinnützige Verein Europäisches KulturForum Mainau (EKFM) mit Sitz auf der Insel Mainau im Bodensee wurde 1998 von Sonja Gräfin Bernadotte gegründet und steht seither unter der Schirmherrschaft des Europarates in Straßburg. Zweck des Vereins ist die Förderung von Kunst und Kultur in der Vierländerregion Bodensee und dabei insbesondere die Unterstützung junger Talente. Seit 2008 veranstaltet das EKFM die Konzertreihe „Jazz unter Palmen“ auf der Insel Mainau und bietet Newcomern sowie namenhaften Musikern eine Plattform.