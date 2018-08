Flugzeug überschlägt sich auf dem Konstanzer Flugplatz

Spektakulärer Unfall am Mittwochnachmittag am Bodensee: Beim Start in Konstanz hatte sich ein Ultraleichtflugzeug überschlagen.

Das Flugzeug war nach Angaben der Feuerwehr Konstanz gegen 14.30 Uhr an einem Zaun des Flugplatzes hängen geblieben. Daraufhin sei es ins Schleudern geraten und habe sich so überschlagen, dass es letztlich mit den Rädern nach oben auf dem Flugfeld liegen geblieben sei, heißt es in einer Pressemitteilung. Nach Angaben der Polizei ist die Unfallursache noch unklar.

Die beiden Insassen des Flugzeuges wurden von Ersthelfern aus dem Wrack geholt und mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.