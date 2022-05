Florian Schwarz zeigt Impressionen zum Thema Staatenlosigkeit

Über ein außergewöhnliches künstlerisches Projekt informiert die Galerie Vayhinger. Sie zeigt Florian Schwarz „Imagine“, eine künstlerische Recherche zum Thema Staatenlosigkeit, Ausstellung an der Landesgrenze zwischen Deutschland und Schweiz am Hauptzoll am Kreuzlinger Tor, Kreuzlinger Straße 53, in Konstanz. Eröffnung ist am Samstag, 11. Juni, um 17 Uhr. Der Künstler, Kuratorin Helena Vayhinger und Christiana Bukalo, Gründerin der Nonprofit-Organisation „Statefree“ sind Ort am am Kreuzlinger Tor. Darum geht’s: Tagtäglich überqueren hunderte Menschen diese Grenze; gehen zur Arbeit, einkaufen, spazieren, ins Restaurant oder Treffen Freunde. Für die, in der Region Ansässigen eine absolute, alltägliche Selbstverständlichkeit. Gleichzeitig stellen Grenzen für die vielen Menschen ohne staatlich anerkannte Identität ein unüberwindbares Hindernis dar. Dieses Kunstprojekt möchte auch dafür sensibilisieren, dass unsere Grundrechte nicht selbstverständlich sind – sondern ein kostbares und durchaus fragiles Gut, das es zu schützen gilt. Besonders in Zeiten, wo Vielfalt und Pluralismus vielerorts infrage gestellt werden. Die Ausstellung ist zu sehen vom 12. Juni bis 29.Juli.