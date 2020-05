Feuerzeug mit Verwechslungsgefahr sorgt für Polizeieinsatz

Aufmerksame Zeugen, angespannte Polizisten und eine glückliche Wendung. Das hat es am Samstag um 17 Uhr im Landkreis Konstanz gegeben. Gegen 17 Uhr sind die Beamten alarmiert worden. Die Meldung: In einem Supermarkt in Öhningen würde ein Mann auffallen, der mit einer Pistole hantiere und diese sich in den Hosenbund gesteckt habe.

Mehrere Streifen machen sich auf den Weg

Aufgrund dieses Umstandes waren die Beamten in Alarmbereitschaft. Mehrere Streifenfahrzeuge wurden laut Polizeibericht sofort nach Öhningen beordert.

In der Zwischenzeit verließ der Mann aber den Supermarkt. Aufmerksame Zeugen konnten ihn aber laut Mitteilung beobachten, wie er in ein Fahrzeug einstieg und davonfuhr.

Durch das Kennzeichen gelang der Polizei auf der Anfahrt nach Öhningen den Mann zu kontrollieren. Dann die Auflösung: "Hier wurde dann festgestellt, dass es sich bei der Pistole um ein Feuerzeug handelte. Die Pistole sah täuschend echt in Größe und Gewicht einer scharfen Schusswaffe aus", so die Beamten in einer Mitteilung. Das ist nach Waffengesetz aber nicht erlaubt, jetzt erwartet den Mann eine Anzeige.