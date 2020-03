Familienleben statt Tour de France: So lebt Ex-Radprofi Marcel Kittel als Student am Bodensee

Etwas unglücklich schaut Marcel Kittel dann doch aus dem Fenster. Zwar hat der ehemalige Radprofi sich extra ein Café in der Nähe des Bodensees ausgesucht, doch statt schöner Aussichten gibt es an diesem ungemütlichen Wintertag nur Nebel und Nieselregen. „Eine Sache vermisse ich schon“, sagt der 31-Jährige beim Blick nach draußen und erzählt von seiner alten Wohnung in Girona. Dort, in der Nähe von Barcelona, hat er in den letzten Jahren die Winter verbracht, um sich auf die anstrengende Saison im Radsport vorzubereiten. „Wenn man aufwacht und die Sonne strahlt einem ins Gesicht, ist das einfach ein anderes Lebensgefühl.“

Obwohl der gebürtige Thüringer bereits seit fünf Jahren mit seiner Freundin, der ehemaligen niederländischen Volleyballerin Tess von Piekartz, im schweizerischen Kreuzlingen am Bodensee lebt, ist es der erste Winter, den er hier verbringt. Doch diese Wahl hat der frühere Weltklassesprinter ganz bewusst getroffen, als er im vergangenen Sommer seinen Abschied vom Profiradsport bekannt gab. „Die große Frage der letzten Monate war für mich: Kann und will ich mich noch so für den Sport aufopfern, wie es für ein Weltklasseniveau nötig ist? Und meine Antwort heute ist: Nein, das will ich nicht mehr, weil ich die Einschränkungen als Spitzensportler auch immer mehr als Verlust an Lebensqualität empfand“, schrieb er damals an seine Fans. „Ich weiß, dass da noch mehr ist als nur Sport.“

Mit diesen Worten ging – selbst für viele Experten und Weggefährten völlig überraschend – eine Karriere zu Ende, die einen der erfolgreichsten Radprofis Deutschlands hervorgebracht hatte: 14 Etappensiege bei der Tour de France (so viele wie kein anderer deutscher Fahrer), 16 Tage im Grünen Trikot des besten Sprinters – und sogar zwei im Gelben Trikot des Gesamtführenden. „Ich schaue sehr stolz zurück auf meine Zeit als Radprofi und meine Erfolge. Aber für mich war es die absolut richtige Entscheidung, aufzuhören. Ich bereue nichts und genieße jede Sekunde“, betont der ehemalige Weltklassesprinter ein halbes Jahr später. Auch dass es ihm nie gelungen ist, das Grüne Trikot bis ins Ziel nach Paris zu tragen, wurmt ihn heute nicht mehr. „Ich habe es oft probiert und habe eigentlich die Sicherheit, dass meine Chancen auf dieses Trikot nur sehr klein gewesen wären“, sagt Kittel und ergänzt: „Es gibt andere Sachen in meinem Leben, die ich genauso erreichen möchte oder sogar noch mehr.“

Im Moment sind das vor allem zwei Dinge: seine Familie und sein Studium. Anfang Dezember kam Söhnchen Lex zur Welt. Einer der schönsten und wichtigsten Gründe für den 31-Jährigen, sich aus dem Profiradsport zurückzuziehen. „Ich wollte dabei sein, wenn er aufwächst“, erzählt Kittel. „Ich genieße jeden Moment mit ihm. Jeden Morgen neben ihm wach zu werden, ist einfach der Hammer.“

Und auch beruflich gibt es neue Aufgaben. Seit Oktober studiert der 31-Jährige an der Universität Konstanz Wirtschaftswissenschaften. „Ich will mich nicht nur über meine Rolle als Radprofi definieren lassen“, sagt er zu seiner Motivation – auch wenn die ersten Tage an der Uni doch etwas ungewohnt waren. „Natürlich war es erst mal komisch, auf einmal neben 18- und 19-Jährigen im Hörsaal zu sitzen. Aber ich fühle mich noch immer junggeblieben und ich habe schnell Anschluss gefunden.“

Das Studium gefällt ihm, auch wenn er schnell merken musste, dass es gar nicht so einfach ist, die Leistungsfähigkeit vom Körper auf den Kopf umzustellen. „Meine Kommilitonen kommen frisch aus dem Abi und sind es gewohnt zu lernen. Ich bin da ein bisschen an meine Grenzen gestoßen und muss mich noch reinfinden.“ Also hat sich der ehrgeizige Ex-Sportler klare Ziele gesetzt: „Die Mentalität im Studium ist gar nicht so groß anders als im Profisport. Wenn du was erreichen möchtest, musst du dich reinhängen.“

Apropos Sport: Dem ist Kittel treu geblieben, wenn auch nicht mehr auf demselben Leistungsniveau wie zuvor. Statt Radrennen stehen jetzt Crossfit und Skifahren auf dem Programm – und Radtouren mit seinen Ex-Kollegen und Freunden Tony Martin und Maximilian Schachmann, die ebenfalls in der Nähe von Kreuzlingen leben. „Mit denen fahre ich aber nur noch, wenn sie total kaputt von einem Rennen wiederkommen.“

Den Radzirkus beobachtet er nach wie vor ganz genau – und dabei auch die Entwicklung von Emanuel Buchmann. Nachdem Kittel im vergangenen Jahr als TV-Experte vor Ort dabei war, als der Ravensburger sensationell auf Rang vier der Tour de France fuhr, traut er ihm in diesem Jahr noch mehr zu. „Er ist in Reichweite und hat es zu hundert Prozent drauf, aufs Podium zu fahren. Er muss sich nur bewusst sein, dass über drei Wochen alles passen muss.“ Damit meint er vor allem die Leichtigkeit, die für den ehemaligen Topsprinter eine wesentliche Grundvoraussetzung für Erfolge im Profisport ist, aus seiner Sicht aber häufig zu kurz kommt. „Ich hoffe, dass sein Team und Emu es als Vorteil sehen, dass sie nicht der absolute Favorit sind und ohne den Druck an den Start gehen. Dann kann das funktionieren.“

Ob Marcel Kittel in diesem Jahr wieder als TV-Experte in Frankreich dabei sein wird, ist bislang noch nicht klar. Vorstellen könnte er es sich gut. Für den 14-fachen Etappensieger steht aber fest, dass er so oder so zur Tour de France zurückkehren wird – allerdings nicht mit dem Fahrrad. „Mein Traum ist es, einmal mit ein paar Kumpels und dem Camper am Berg zu stehen und die Jungs anzufeuern.“ Dann aber bei hoffentlich besserem Wetter als im Winter am Bodensee.